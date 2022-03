10-krotny wzrost liczby pasażerów z Petersburga do Helsinek

Po napaści Rosji na Ukrainę liczba osób podróżujących pociągami między Petersburgiem a Helsinkami wzrosła blisko dziesięciokrotnie - informują fińskie media. Obecnie ponad 70 proc. przybywających do Finlandii tą drogą to Rosjanie. Fińskie Koleje Państwowe zabiegają, aby dodać do rozkładu trzeci pociąg.

Jeszcze w połowie lutego z Rosji do fińskiej stolicy pociągiem Allegro przyjeżdżało dziennie około 70-80 osób. Obecnie kursujące dwa razy dziennie pociągi są pełne. Przez dobę mogą przewieźć około 700 pasażerów. Trzeci pociąg ma być uruchomiony jeszcze w tym tygodniu - podał we wtorkowym wydaniu fiński dziennik "Ilta-Sanomat". Przed pandemią choroby COVID-19 w rozkładzie były cztery pociągi. Przy zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Rosją i Finlandią dla samolotów z obu krajów pociąg na trasie Petersburg - Helsinki to dla wielu "główna brama do wydostania się z Rosji" - komentuje z kolei "Helsingin Sanomat".