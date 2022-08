Enerhoatom: w przypadku awarii w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej chmura radioaktywna dotrze też do Rosji

Ukraiński Enerhoatom ostrzegł, że jeśli dojdzie do poważnej awarii w okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, to chmura radioaktywna obejmie część południowej Ukrainy i południowo-zachodnią Rosję. Wynika to z prognozy specjalistów na dzień 29 sierpnia.