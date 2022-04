Emmanuel Macron o odmowie użycia słowa "ludobójstwo": werbalna eskalacja nie pomaga Ukrainie

Prezydent Francji Emmanuel Macron odniósł się w czwartek do swojej wcześniejszej wypowiedzi, w której nie nazwał rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie "ludobójstwem". Oświadczył, że "werbalna eskalacja nie pomaga Ukrainie". Dodał, że słowo "ludobójstwo" ma znaczenie, które muszą określić prawnicy, a nie politycy.

Macron w czasie czwartkowej wizyty w Hawrze został zapytany o swoją środową odmowę użycia słowa "ludobójstwo", odnośnie do zbrodni dokonywanych przez wojska Rosji w Ukrainie, a także słowa ukraińskiego prezydenta. Zełenski w środę wieczorem podczas wspólnej konferencji prasowej w środę z przebywającymi w Kijowie prezydentami Polski, Litwy, Estonii i Łotwy mówił, że "nie słyszał wypowiedzi pana prezydenta Francji". - Nie wiem, czy prawdą jest to, co powiedział. Tego typu słowa są dla nas bardzo bolesne - stwierdził.