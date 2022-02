Atak Rosji na Ukrainę. Elektrownia w Czarnobylu w rękach Rosjan, lotnisko w Hostomlu odbite, w piątek Ukraińcy je utrzymują

Rosyjskie wojska zajęły w czwartek elektrownię atomową w Czarnobylu – poinformował przedstawiciel biura prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Od rana trwały ciężkie walki o lotnisko w Hostomlu pod Kijowem. Rosjanie przypuścili na nie co najmniej dwa ataki, na pewien czas zajęli, ale późnym wieczorem biuro Wołodymyra Zełenskiego przekazało, że ukraińskie siły je odbiły. Sztab generalny podał, że w piątek rano lotnisko wciąż jest pod kontrolą Ukraińców. Portal Ukraińska Prawda napisał po godzinie 9 (8 w Polsce), że walki trwają.

"Rosyjskie okupacyjne siły próbują zająć czarnobylską elektrownię jądrową. Nasi obrońcy oddają życie, by tragedia 1986 roku nie powtórzyła się" – przekazał w czwartek po południu we wpisie na Twitterze Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, poinformował o tym szefową rządu Szwecji Magdalenę Andersson. "To wypowiedzenie wojny całej Europie" – dodał prezydent.