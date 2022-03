Ostrzał i pożar, Zaporoska Elektrownia Atomowa w rękach Rosjan. Co wiemy

Zaporoska Elektrownia Atomowa została w nocy zaatakowana i ostrzelana przez Rosjan. Doszło do pożaru na terenie przylegającym bezpośrednio do niej. Płonął budynek szkoleniowy i laboratorium. Dostęp strażaków do tego terenu był utrudniony przez rosyjski atak. Ogień udało się ugasić nad ranem. Ukraiński dozór jądrowy i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapewniają o braku zmian w promieniowaniu. Komunikat w tej sprawie opublikowała także polska Państwowa Agencja Atomistyki. Operator elektrowni przekazał w piątek rano, że siły rosyjskie ją zajęły.