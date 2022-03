Dziennikarze śledczy: Rosja użyła w Czernihowie zakazanych lotniczych bomb zapalających

"Na wideo (ukraińskiej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych), gdzie ratownicy wykręcają detonator z bomby, która nie wybuchła, można rozpoznać, że jest to zapalająca-burząco-odłamkowa bomba OFZAB-500" - podano w publikacji CIT na Telegramie.

Według dziennikarzy śledczych w takie same bomby był najprawdopodobniej uzbrojony rosyjski Su-34 zestrzelony 5 marca nad Czernihowem. "Tym razem na jednym ze zdjęć widać odłamki zdetonowanej OFZAB-500, co praktycznie nie pozostawia wątpliwości, że ta bomba zapalająca została użyta do zbombardowania Czernihowa" - piszą śledczy.