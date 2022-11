"Proszę sobie wyobrazić życie dzieci, których mamy przywykają do życia w trzech swetrach pod świstem rakiet"

- Na dworze jest zero stopni, być może już minus jeden. Aura jest naprawdę nieprzyjemna. W miejscu, w którym się znajduję, nie mam prądu, ani bieżącej wody, ani gazu. To niestety sytuacja regularna - mówił w TVN24 BiS dziennikarz "Superwizjera" Michał Przedlacki, który od miesięcy dokumentuje zbrodnicze działania Rosjan na Ukrainie.

Od 11 listopada siły Władimira Putina przeprowadziły 148 ostrzałów rakietowych ukraińskich obiektów infrastruktury. 111 z nich miało miejsce we wtorek. Siły ukraińskie zdołały zniszczyć 102 cele powietrzne. W czwartek Rosjanie atakowali między innymi obiekty infrastruktury w Dnieprze i Odessie. Atakowany był również Kijów, gdzie według miejscowych władz, udało się zestrzelić cztery rakiety i pięć dronów irańskich Shahed-136.

Relacja tvn24.pl: Rosja atakuje Ukrainę

Niespokojnie jest też między innymi w obwodzie donieckim. Jest tam reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki, który swoją relację przekazał na antenie TVN24 BiS. - W obwodzie donieckim, przynajmniej w miejscu w którym się znajduję, w godzinach od siódmej do dwunastej, siedmiokrotnie wybrzmiał alarm przeciwlotniczy - powiedział.

- Także część rakiet, która została wystrzelona w kierunku obwodu charkowskiego i dniepropietrowskiego, przeleciała tutaj, w powietrzu. Znowu mamy doniesienia o osobach zabitych w nocnych atakach, o wielu rannych. Znów są to ataki w godzinach, gdy ludzie albo są w drodze do pracy, albo się szykują, albo się w niej znajdują - zwracał uwagę. - Jest to ewidentnie nastawione na niszczenie infrastruktury najbardziej potrzebnej do przeżycia w tak trudnych warunkach, jaką jest zima - zaznaczył.

Brak wody, prądu, gazu. "Niestety to sytuacja regularna"

Przedlacki opisywał, że "grubo ponad milion mieszkańców Ukrainy pozostaje zarówno bez prądu, bieżącej wody i gazu."

- Na dworze jest zero stopni, być może już minus jeden. Aura jest naprawdę nieprzyjemna. W miejscu, w którym się znajduję, nie mam prądu, ani bieżącej wody, ani gazu. To niestety sytuacja regularna. O ile my, dorośli i sprawni, jesteśmy w stanie jakoś sobie z tym poradzić, to proszę sobie wyobrazić, jak w tej chwili, w tych dniach, w tych tygodniach, miesiącach, wygląda życie dzieci, których mamy przywykają do życia w ciemności, w trzech swetrach i dwóch kurtkach, pod gromem i świstem rakiet, w sytuacji, w której trudno jest przygotować coś ciepłego do picia - mówił.

Jak stwierdził, "wszystko to jest związane z tym, że Rosja kieruje się stworzeniem warunków katastrofy humanitarnej w Ukrainie". - Każda wystrzelona rakieta balistyczna to próba dokonania zbrodni przeciw ludzkości - podkreślał dziennikarz.

Atak Rosji na Ukrainę Kijów pogrążony w ciemności | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczony blok w Sałtiwce, osiedlu w północno-wschodniej części Charkowa | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Zniszczona wieża telewizyjna w wyzwolonym Chersoniu | PAP/Alena Solomonova Zniszczony budynek sądu apelacyjnego w wyzwolonym Chersoniu | PAP/Alena Solomonova Zniszczenia po rosyjskich ostrzałach w miejscowości Rubiżne w obwodzie charkowskim w Ukrainie (13.11.2022) | PAP/Mykola Kalyeniak Wyzwolony z rąk Rosjan Chersoń [13.11.2022] | PAP/EPA/IVAN ANTYPENKO Radość Ukraińców w Chersoniu | PAP/EPA/STR Mikołajów, Ukraina | EPA/STR Kijów | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Uchodźcy z Chersonia świętują wyzwolenie miasta spod rosyjskiej okupacji przed siedzibą opery w Odessie | PAP/Alena Solomonova Jeden z żołnierzy-wyzwolicieli Chersonia wraz z żoną świętują wyzwolenie tego miasta przed siedzibą opery w Odessie | PAP/Alena Solomonova Ukraińscy żołnierze odpalają pocisk w rejonie Chersonia. Zdjęcie z 9 listopada | STANISLAV KOZLIUK/PAP/EPA Rosyjskie okopy w obwodzie Charkowskim | Carl Court/Getty Images Spalony rosyjski czołg T-90 na drodze we wsi Stary Sałtów w obwodzie charkowskim (09.11.2022) | PAP/Mykola Kalyeniak Ukraińscy żołnierze w okolicach Chersonia | PAP/EPA/STANISLAV KOZLIUK Ukraińscy żołnierze w okolicach Chersonia | PAP/EPA/STANISLAV KOZLIUK Chersoń, ukraińscy żołnierze na pozycjach | PAP/EPA Pogrążone w ciemnościach ulice po odłączeniu dostawy prądu w Kijowie | PAP/Vladyslav Musiienko Ukraina prowadzi kontrofensywę na wschodzie kraju | HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA Pogrążone w ciemnościach ulice Kijowa po odłączeniu dopływu energii elektrycznej | Vladyslav Musiienko/PAP/EPA Melitopol, Ukraina | PAP/EPA Zniszczenia w Ukrainie po rosyjskich atakach rakietowych | HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA Zniszczony rosyjski pojazd wojskowy | SERGIY KOZLOV/PAP/EPA Sprzątanie ulic po rosyjskim ataku w Mikołajowie | PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Mieszkanka Mikołajowa ogląda zniszczenia po rosyjskim ostrzale rakietowym | PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Zniszczony budynek w Charkowie | EPA/SERGEY KOZLOV Charków (18.10.2022) | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Ukraińscy żołnierze zrzucają rosyjskie flagi z jednego z budynków w Łymanie | Telegram/KirillTimoshenko Ukraiński żołnierz sprzed i po rosyjskiej niewoli | Defense of Ukraine/twitter Zniszczony rosyjski czołg, Ukraina (lipiec 2022) | Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Bachmut (zdjęcie z 3 lipca) | Getty Images Wołodymyr Zełenski był w obwodzie mikołajowskim i Odessie | president.gov.ua Wołodymyr Zełenski był w obwodzie mikołajowskim i Odessie | president.gov.ua Siewierodonieck, Ukraina (10.06.2022) | Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images Zniszczony blok w Charkowie | Amnesty International Zniszczony blok w Charkowie | Amnesty International Doszło do ataków rakietowych na Kijów | Reuters/Forum Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy (kwiecień 2022) | Carolyn Cole / Los Angeles Times via Getty Images Lisiczańsk w obwodzie ługańskim, 13.04.2022 | Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images Zniszczenia w obwodzie donieckim (17.04.2022) | Twitter/@MVS_UA Paweł Szot w zniszczonej przez Rosjan szkole w obwodzie zaporoskim | TVN24 Zniszczony w ostrzale kościół w Siewierodoniecku (17.04.2022) | Telegram/@luhanskaVTSA Zestrzelony rosyjski śmigłowiec | Facebook.com/EastOC Rosjanie ostrzelali bazę paliwową i jedną z fabryk w obwodzie dniepropietrowskim. Akcja strażaków | Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie dniepropetrowskim Rosjanie ostrzelali bazę paliwową i jedną z fabryk w obwodzie dniepropietrowskim. Akcja strażaków | Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie dniepropetrowskim Bucza. Zaatakowane przez Rosjan auto cywilów. Na nim napis "Dzieci" | Mateusz Lachowski Bucza w obwodzie kijowskim. Masowy grób ofiar rosyjskiej inwazji. Zdjęcie z 3 kwietnia | AFP Zniszczona An-225 Mrija na lotnisku w Hostomlu | NEXTA TV Rosjanie ostrzelali Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy (zdjęcie z 28 marca) | t.me/luhanskaVTSA Ukraina. Atak na Lwów Kłęby dymu nad Lwowem Zniszczenia w Charkowie | Superwizjer TVN Zniszczony budynek mieszkalny w Kijowie (zdjęcie z 16 marca) | dsns.gov.ua Zniszczony blok w Kijowie (15 marca) | MNS.GOV.UA Odłamki rakiety spadły na zabytkową dzielnicę Kijowa (14 marca) | Twitter/@Nexta_tv Zniszczenia w w Mariupolu (14 marca) | Twitter @ukrpravda_news Zełenski odwiedził w szpitalu rannych żołnierzy | facebook/ Wołodymyr Zełenski Zdjęcia Mateusza Lachowskiego z frontu pod Kijowem | Mateusz Lachowski Zniszczony po rosyjskim nalocie sierociniec i szpital położniczy w Mariupolu (9 marca) | PAP/Siły Zbrojne Ukrainy Zdjęcia zniszczeń po rosyjskim nalocie (Dniepr, 11 marca) | NEXTA Pocisk artyleryjski spada na budynek cywilny w Mikołajowie | Twitter/Illia Ponomarenko Pożar po rosyjskim nalocie na ośrodek z materiałami promieniotwórczymi w Charkowie | Telegram/Anton Heraszczenko Zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu (09.03.2022) | twitter.com/StratCom_AFU Zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu (09.03.2022) | twitter.com/StratCom_AFU Zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu (09.03.2022) | twitter.com/StratCom_AFU Zniszczony rosyjski sprzęt na terenie Ukrainy (10.03.2022) | twitter.com/GeneralStaffUA Zniszczony rosyjski sprzęt na terenie Ukrainy (10.03.2022) | twitter.com/GeneralStaffUA Zniszczenia po rosyjskich atakach na Ochtyrkę | Twitter/Nexta Ukraińskie miasto Sumy po rosyjskim bombardowaniu (wtorek, 8 marca) | Twitter/Nexta Ukraińskie miasto Sumy po rosyjskim bombardowaniu (wtorek, 8 marca) | Twitter/Nexta Zniszczony szpital w Iziumie | Facebook/Volodymyr Matsokin Zniszczony rosyjski czołg w okolicach Mariupola (07.03.2022) | ngu.gov.ua Bomba, która spadła w Czernichowie | Twitter/Dmytro Kułeba Zbombardowana szkoła w Żytomierzu, zdjęcie z 6 marca | Twitter/@nexta_tv Skutki ataku rakietowego na lotnisko w Winnicy (zdjęcie z 06.03.2022 r.) | Twitter/@nexta_tv Ostrzał w mieście Mikołajów, 7 marca | Twitter/Nexta_tv Ostrzał Mikołajowa (zdjęcie z 7 marca 2022r.) | NEXTA Zniszczenia po rosyjskim bombardowaniu | Maks Levin Ukraina. Zniszczony sklep | Maks Levin Zniszczone budynki w Białej Cerkwi | Wojciech Bojanowski Zestrzelony rosyjski śmigłowiec na nagraniu | twitter.com/ArmedForcesUkr Ostrzał w Czernihowie (zdjęcie z 3 marca 2022r.) | Terytorialna obrona w Czernihowie Zniszczenia w wiosce Jakowliwka | Państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnej Ukrainy Płonie ostrzelana przez siły rosyjskie baza paliwowa w Czernihowie na północy Ukrainy | dsns.gov.ua Rozbita rosyjska kolumna, obwód sumski (3.03.2022) | 93. samodzielna brygada zmechanizowana "Chołodnyj Jar" Ostrzał Charkowa (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | twitter.com/nexta_tv Atak na wieżę telewizyjną w Kijowie | Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Zniszczenia w Charkowie po ataku Rosjan | twitter.com/StratcomCentre Zniszczenia w Charkowie po ataku Rosjan | twitter.com/StratcomCentre Wybuch w Charkowie przy placu Wolności Ostrzał Charkowa Ukraina: Rosja wystrzeliła rakiety Iskander z terytorium Białorusi | Nexta TV Ukraina: Rosja wystrzeliła rakiety Iskander z terytorium Białorusi | Nexta TV Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Ulice Kijowa (zdjęcie z 25 lutego) | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Wojciech Bojanowski rozmawiał z mieszkańcem bloku, w który uderzył pocisk | TVN24 Reporter TVN24 Wojciech Bojanowski w Kijowie | TVN24 Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Kijów, zdjęcie z 26.02.2022 r. | TVN24 W Kijowie słychać eksplozje | TVN24 Wymiana ognia na kijowskim osiedlu | Twitter Kijów, 25.02.2022 | Sergii Kharchenko/NurPhoto/Getty Images Wysadzony most na rzece Teteriw w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Płomienie w Kijowie po rosyjskim ataku rakietowym | Twitter/NEXTA Odparty atak na lotnisko w Hostomelu | facebook.com/MinistryofDefence.UA Atak rosyjskich śmigłowców na wojskowe lotnisko pod Kijowem | OSINTtechnical/twitter Ukraińcy szukają schronienia za granicą | TVN24 Łódź Korki na drogach ukraińskiej stolicy | Google Maps Zniszczony budynek ukraińskiego wojska w Kijowie, Ukraina | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy Lotnisko Iwano-Frankowsk | Bielsat TV Zniszczenia w pobliżu punktu straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Zniszczony obiekt ukraińskiej straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Zniszczenia w pobliżu punktu ukraińskiej straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Mieszkańcy Ukrainy szukający schronienia na stacjach metra | Bielsat TV W Kijowie jest wysłannik TVN24 Wojciech Bojanowski | TVN24 Kijów, 24.02.2022 | Getty Images Europe Eksplozja w Charkowie | Biuro Prezydenta Ukrainy

Morale "napędzane głębokim gniewem"

Przedlacki ocenił dalej, że morale Ukraińców jest obecnie "wzmocnione, podsycone i napędzane głębokim gniewem". - Tak, jak i w nas trwałby głęboki gniew, w sytuacji, w której zagrożone by były nasze dzieci, nasi rodzice, nasi najbliżsi - przypomniał.

- Morale Ukraińców jest mocne i mimo tego, że oczekujemy eskalacji i zwiększenia liczby ostrzałów rakietami balistycznymi, pragnę zauważyć, że ostrzał tego rodzaju rakietą czegokolwiek innego, niż skoncentrowane siły zbrojne, równa się zbrodni wojennej. To zbrodnia przeciwko ludzkości - zaznaczył.

Przedlacki przyznał, że "żal mu patrzeć na głębokie moralne szambo, które zastąpiło rozwój, tworzenie czy odbudowę człowieczeństwa w Rosji". - Bo przecież tu na terenach wschodnich, przy granicy, wiele osób przyznaje się, że ma częściowo rosyjskie korzenie, przyjechało tutaj z Rosji i wielokrotnie pytało mnie: "jak to możliwe, że Rosjanie bombardują nas, próbując uwolnić nas od nas samych" - opisał.

- W tej sytuacji każdego dnia, każdy ukraiński rodzic, nie tylko każdy wojenny, jest bohaterem - podsumował. Dziennikarz zauważył przy tym "głęboką ignorancję Rosji", która według niego "spowoduje, że Rosjanie nie zrozumieją, że to, co robi ich państwo, a więc co robią oni sami, jest zwyczajnie głęboko złe".

