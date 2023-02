"Polska wyrasta na militarnego lidera Europy", "ważny zwrot w kierunku wschodniej flanki NATO"

Podczas gdy francusko-niemiecka oś jest zmęczona, NATO coraz wyraźniej dokonuje zwrotu w stronę swojej wschodniej flanki, gdzie Polska wyrasta na militarnego lidera Europy - ocenia brytyjski dziennik "The Times". Wskazuje jednocześnie "dwóch oczywistych przegranych pierwszego roku wojny", a także co musi zrobić Polska, jeśli "naprawdę chce wykorzystać szansę na zostanie wielkim graczem".

"The Times": tradycyjny motor integracji Europy wygląda na zmęczonego

"Tradycyjny motor integracji Europy, oś francusko-niemiecka, wygląda na dość zmęczoną. To właśnie prezydent (Emmanuel) Macron, który kiedyś deklarował śmierć mózgową NATO, nawoływał do strategicznej autonomii Europy (co tak naprawdę oznacza bezpieczeństwo bez USA - mówi Hodges) i marzył o wspólnej przestrzeni z Rosją sięgającej od Lizbony do Władywostoku" - pisze dziennik.