Legion Gruziński walczy na Ukrainie. Jego dowódca Mamuka Mamulaszwili w rozmowie z TVN24 BIS

W polskiej historii słowo "legiony" kojarzy się jednoznacznie z bohaterstwem, z heroizmem, z walką daleko od ojczyzny, ale w jej sprawie. Trwająca wojna na Ukrainie to wojna z Putinem, dlatego przyciąga żołnierzy, którzy stawali już przeciw rosyjskim czołgom, broniąc swojej ziemi - w Czeczenii, Iraku czy w Gruzji. Z dowódcą Legionu Gruzińskiego walczącego pod Kijowem rozmawiał Hubert Kijek z TVN24 BIS.

- Moim zdaniem Rosja już przegrała wojnę - mówi Mamuka Mamulaszwili, dowódca Legionu Gruzińskiego, który widział już niejeden konflikt. Ten gruziński żołnierz wkroczył na wojenną ścieżkę w wieku 14 lat. Bronił wtedy swojej ojczyzny przed rosyjskim najeźdźcą. - Mój ojciec był generałem w Gruzji. To on zabrał mnie na wojnę, gdy Rosja nas najechała i okupowała w 1992 roku. Po roku walk trafiliśmy do niewoli. Ja spędziłem w celi trzy miesiące, mój ojciec dwa lata - wspomina.