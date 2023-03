Doradza Ukraińcom. Wierzy, że przeprowadzą "kontrofensywę, która zszokuje świat"

czytaj dalej

22 marca rozpoczął się Ramadan. Dla wyznawców islamu to ważny okres, a przez kolejny miesiąc tryb ich codziennego funkcjonowania będzie ściśle wyznaczany przez pozycję słońca na niebie. Jak to wygląda w przypadku wyznawcy tej religii przebywającego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Każdej doby ogląda on 16 wschodów i zachodów naszej gwiazdy.