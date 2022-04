Słowacka prezydent Zuzana Czaputova do rosyjskich żołnierzy: absurdalnie, okrutnie i bezsensownie umieracie

Do rosyjskich żołnierzy i ich dowódców zwróciła się słowacka prezydent Zuzana Czaputova. Przywołała świadectwa o zabitych i gwałconych ukraińskich kobietach i zaapelowała, by zakończyli wojnę, w której sami giną "absurdalną, okrutną" śmiercią. Dodała, że Rosjanie swojej inwazji bronią słowem "wyzwolenie". Swoje przemówienie opublikowane w mediach społecznościowych wygłosiła w języku rosyjskim.

Słowacka prezydent Zuzana Czaputova wygłosiła we wtorek po rosyjsku swoje orędzie do "rosyjskich żołnierzy, ich dowódców i wszystkich, których to dotyczy". - Świat bez wojny, w którym wszyscy próbowaliśmy żyć, zamieniliście w świat, w którym absurdalnie, okrutnie i bezsensownie umieracie - zaznaczyła.