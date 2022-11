Profesor Norman Davies o "ostatniej desperacji Putina"

Profesor Norman Davies, historyk, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do eksplozji w Przewodowie, w wyniku której zginęły dwie osoby, powiedział, że "nie można mówić o tym incydencie jako osobnym, to część wielkiego ataku Rosji na Ukrainę".

- Los Ukrainy jest niepewny i jest straszny, ale mam zaufanie, że Ukraina przeżyje i to właśnie Rosja, jeśli się nie rozpadnie, niedługo zniknie z rangi mocarstw. To jest ostatnia desperacja Putina. Ludzie mówią, że on chce odbudować Związek Radziecki. On go odbudował w jakichś trzech procentach - trochę w Gruzji, trochę na Krymie i teraz mam mały kawałek Ukrainy (w rękach Rosji - red.) - mówił dalej, nawiązując do agresywnej polityki międzynarodowej Rosji w regionie poradzieckim.