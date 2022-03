Chcieli nakarmić zwierzęta pozostawione w zoo w Charkowie. Ukrinform: zginęli od ostrzału Rosjan

"Wczoraj w naszym parku ekologicznym wydarzyła się katastrofa. Dwie osoby, które wdarły się na jego teren, by karmić zwierzęta choć raz na trzy dni, zostały zabite. Zginęły pod ostrzałem z moździerzy i karabinów maszynowych" - napisano we wtorek na facebookowym profilu Ekoparku Feldmana w Charkowie.

Dyrekcja zoo zapewniła, że wciąż robi, co w jej mocy, by ratować zwierzęta z Ekoparku, ale jednocześnie nie narażać swoich pracowników. "W tle tego, co obecnie dzieje się w Ukrainie, to mały problem. Ale to właśnie rozwiązanie takich małych problemów składa się nasze wielkie zwycięstwo" - podkreślono.