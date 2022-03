Charles Michel wystosował zaproszenia do udziału w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej

Do szefów państw i rządów Unii Europejskiej wystosowane zostały zaproszenia do wzięcia udziału w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Jej przewodniczący Charles Michel podkreślił, że tematem dyskusji będzie rozwój zdolności obronnych Unii Europejskiej, zmniejszenie zależności energetycznej od rosyjskiego gazu, ropy i węgla, a także budowa silnej bazy ekonomicznej Unii Europejskiej.

