Polska wolontariuszka w Charkowie. "W ciągu dnia ludzie starają się wychodzić, ale na noc wracają do podziemi"

Pani Jagoda Pasko nie należy do żadnej organizacji. Do Ukrainy jeździ na własną rękę. Z innymi wolontariuszami porozumiewają się m.in. na Facebooku i ustalają, dokąd dostarczyć pomoc. Przyjechała do tego kraju już trzeci raz od początku rosyjskiej inwazji. Wcześniej była m.in. w Kijowie, teraz dotarła aż do Charkowa. Została. Na razie nie wie, na jak długo.