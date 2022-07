Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder nie planuje zrywać kontaktu z Putinem. "Nie wierzę w rozwiązania militarne"

Pojechał do Putina

Schroeder pojechał do Moskwy na początku marca, aby odbyć rozmowę z Putinem o wojnie. Teraz skomentował ten krok następująco: "O ile zrozumiałem go podczas naszej rozmowy, jest zainteresowany rozwiązaniem w drodze negocjacji". Zdaniem byłego kanclerza "wszystkie strony powinny przyczynić się do tego, aby zapobiec dalszej eskalacji konfliktu".