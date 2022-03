Brytyjski resort obrony o kontratakach ukraińskich wojsk: odniosły pewien sukces

Według brytyjskiego ministerstwa obrony Ukraińcy w pobliżu stolicy wypchnęli Rosjan z niektórych pozycji. Agresorzy jednak - jak podkreślono we wtorek rano - ciągle stanowią "poważne zagrożenie dla miasta” wskutek swoich zdolności uderzeniowych.

Ukraińcy: Rosjanie stracili już ponad 17 tysięcy żołnierzy

We wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 17,2 tysięcy żołnierzy. Agresorzy mieli też stracić 597 czołgów, 303 systemy artyleryjskie, 127 samolotów i 129 śmigłowców.

W codziennym raporcie wskazano też, że od początku wojny siły rosyjskie zniszczyły ponad 60 świątyń na Ukrainie. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych doszło do tego w co najmniej ośmiu obwodach Ukrainy: kijowskim, donieckim, żytomierskim, zaporoskim, ługańskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim. Większość z nich to cerkwie. Zniszczenia dotknęły także meczety, synagogi, świątynie protestanckie, religijne instytucje edukacyjne i ważne budynki administracyjne organizacji religijnych