Brytyjski resort obrony: ataki rakietowe w całym kraju. Prezes ukraińskich kolei: rosyjski ostrzał infrastruktury kolejowej

"Podczas gdy rosyjskie operacje słabną, cele niewojskowe, w tym szkoły, szpitale, budynki mieszkalne i węzły komunikacyjne nadal są atakowane, co wskazuje na chęć Rosji, by biorąc na cel infrastrukturę cywilną, osłabić determinację Ukrainy" - dodano.

"Trwające ataki na kluczowe miasta, takie jak Odessa, Chersoń i Mariupol, podkreślają dążenie Rosji do pełnej kontroli dostępu do Morza Czarnego, co umożliwiłoby jej kontrolowanie morskich linii komunikacyjnych Ukrainy i negatywnie wpłynęło na jej gospodarkę" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.