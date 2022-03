Generał Pacek: to jest największa porażka Federacji Rosyjskiej od 1991 roku

Trwa 22. doba rosyjskiej inwazji w Ukrainie. - To, czego się najbardziej obawiam, to jest coś nieprzewidywalnego, co może spowodować, że Putin za wszelką cenę będzie chciał osiągnąć swój cel - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 generał profesor Bogusław Pacek. Jerzy Marek Nowak, były ambasador Polski przy NATO, stwierdził, że w obecnej sytuacji prognozowanie dalszego rozwoju wydarzeń nie ma sensu. - Bo jeżeli to prognozowanie ma polegać na tym, co jest w głowie Putina, to tego nie wiemy - dodał.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego. Według ukraińskiego sztabu generalnego wojska okupanta utraciły "potencjał ofensywny" i zostały zatrzymane na wszystkich kierunkach.

Nowak: myślę, że Putin nigdy nie wywiesi białej flagi

O sytuacji na Ukrainie dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 generał profesor Bogusław Pacek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego oraz Jerzy Maria Nowak, były ambasador Polski przy NATO, profesor uczelni Vistula.

Zostali zapytani o to, "kiedy Putin wywiesi białą flagę". - Myślę, że nigdy nie wywiesi. Myślę, że będzie się starał znaleźć inne rozwiązanie niż tylko wycofanie się. A ponieważ pewien potencjał nadal ma, nie łudźmy się, że go wyczerpał zupełnie, to niestety ma jeszcze tu możliwość, żeby zadawać straty, zwłaszcza ludności cywilnej - powiedział Nowak.

Nowak: myślę, że Putin nigdy nie wywiesi białej flagi TVN24

Gen. Pacek: Putin jest nieprzewidywalny, okrutny

Według generała Packa Putin "zdecydowanie nie jest człowiekiem, który wywiesza białą flagę, a nawet gdyby musiał wyjść z białą flagą, to i tak ogłosi to jako swoje zwycięstwo". - Kiedy patrzymy na mapę Ukrainy, to wszystko wskazuje na to, że ta biała flaga pokaże się w najbliższych tygodniach. Ale Putin to prezydent po pierwsze nieobliczalny, po drugie - okrutny, a po trzecie - stoi za nim jednak państwo o dużym potencjale - dodał.

- To, czego się najbardziej obawiam, to jest coś nieprzewidywalnego, co może spowodować, że Putin za wszelką cenę będzie chciał osiągnąć swój cel - mówił dalej generał Pacek.

Nowak: nie wiemy, co jest w głowie Putina

Goście programu odnieśli się także do słów amerykańskiego sekretarza stanu. Antony Blinken mówił, że Moskwa może przygotowywać się użycia broni chemicznej i następnie obwinić Ukrainę o skorzystanie z tej broni.

- Uważam, że to niebezpieczeństwo jest - powiedział Jerzy Marek Nowak. - Próby oszustwa będą. W końcu wiemy, jakie jest pochodzenie Władimira Putina. To jest tradycja rosyjskich służb specjalnych, on jest nieodrodnym dzieckiem tego wszystkiego - stwierdził.

Jak mówił dalej były ambasador Polski przy NATO, martwi go zwłaszcza nieprzewidywalność rosyjskiego prezydenta. Stwierdził, że w obecnej sytuacji prognozowanie dalszego rozwoju wydarzeń nie ma sensu. - Bo jeżeli to prognozowanie ma polegać na tym, co jest w głowie Putina, to tego nie wiemy - dodał.

Gen. Pacek: to jest największa porażka Federacji Rosyjskiej od 1991 roku

Generał Pacek, odnosząc się do wojennych działań Rosjan, powiedział, że "z całą pewnością to jest ogromna porażka, to jest największa porażka nie tylko Putina, to jest największa porażka Federacji Rosyjskiej od 1991 roku, a może w ogóle historyczna porażka tego narodu".

Dodał, że "Władimir Putin jest symbolem tego, co się dzieje, ale to nie tylko Putin chce tej wojny". - Za Putinem, potwierdzają to na przykład badania dość wiarygodnego ośrodka Lewada, stoi co najmniej 60 procent Rosjan. Dzisiejsze badania mówią o ponad 70 procentach - podkreślił.

Jak stwierdził, "to oznacza, że problem Rosji w Europie jest problemem poważniejszym niż tylko problemem jednego obłąkanego przywódcy, prezydenta, który jest nieobliczalny". - To jest problem nastawienia elit, establishmentu, który jest wokół Putina, narodu, społeczeństwa, które w dużym stopniu (go - red.) popiera - kontynuował.

- To, czy oni mają wyprane mózgi, czy oni zostali zindoktrynowani, to jest zupełnie inna kwestia. Jest jak jest. Jest źle - dodał gość TVN24.

Gen. Pacek: Putin jest nieprzewidywalny, okrutny TVN24

Atak Rosji na Ukrainę. Oglądaj TVN24 w internecie w TVN24 GO

Autor:mjz

Źródło: TVN24