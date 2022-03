Biały Dom: w piątek prezydent Joe Biden przyjedzie do Polski

"W tym tygodniu prezydent Biden pojedzie do Polski po spotkaniach w naszymi sojusznikami z NATO, grupy G7 i Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie celem spotkania będzie omówienie międzynarodowych wysiłków na rzecz wsparcia Ukrainy i nałożenia na Rosję poważnych i bezprecedensowych kosztów jej inwazji. W piątek 25 marca prezydent Biden uda się do Warszawy, gdzie odbędzie się dwustronne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Omówi, w jaki sposób USA wraz z sojusznikami i partnerami reagują na kryzys humanitarny, który wywołała nieuzasadniona i niesprowokowana wojna Rosji z Ukrainą" - napisała w oświadczeniu sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki.

Spotkanie Biden-Duda w sobotę 26 marca

Choć przylot Bidena do Warszawy planowany jest na piątek, to spotkanie z Dudą ma odbyć się w sobotę 26 marca. Tego samego dnia Biden wróci do Waszyngtonu. Warszawa będzie drugim przystankiem podczas europejskiej wizyty Bidena. Wcześniej w środę prezydent USA przyleci do Brukseli, gdzie będzie w czwartek uczestniczyć w szczycie przywódców G7 oraz szczycie Rady Europejskiej. Tematami obydwu spotkań mają być sankcje przeciwko Rosji oraz pomoc humanitarna oraz "inne wyzwania związane z konfliktem". W poniedziałek Biden odbędzie też rozmowę telefoniczną z przywódcami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, podczas której ma omówić odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę.