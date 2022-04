Dlaczego Rosja traci tyle czołgów? BBC pyta ekspertów

USA i Wielka Brytania dostarczają Ukrainie pociski przeciwpancerne

BBC zauważa, że Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie 2 tysiące pocisków przeciwpancernych Javelin na początku konfliktu i od tego czasu wysłały co najmniej 2 tysiące kolejnych.

Wyrzutnie te mogą być wystrzelone tak, by pocisk eksplodował na szczycie czołgu, gdzie - według firmy Lockheed Martin – jego pancerz jest najsłabszy. Wiele rosyjskich czołgów jest wyposażonych w pancerz reaktywny, który pochłania uderzenia pocisków, ale Javeliny są wyposażone w dwie głowice. Jeden pocisk uderza w pancerz reaktywny, a drugi przebija podwozie.

Z kolei Wielka Brytania wysłała co najmniej 3600 wyrzutni NLAW, które również zaprojektowane są w ten sposób, by eksplodowały, gdy przelatują nad stosunkowo odsłoniętą górną częścią wieży czołgów.

Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie 100 dronów przeciwpancernych Switchblade, znanych jako "kamikadze", które mogą zawisnąć nad celem oddalonym o wiele kilometrów od operatora, a następnie spaść na czołg, niszcząc go głowicą bojową na swoim czubku.

Błędy taktyczne rosyjskiej armii

Obecnie armia rosyjska działa za pomocą batalionowych grup taktycznych (BTG), które są samodzielnymi jednostkami bojowymi złożonymi z czołgów, piechoty i artylerii. BBC zwraca uwagę, że dokładny skład tych jednostek może być różny, ale generalnie składają się one z dużej liczby pojazdów opancerzonych, a stosunkowo niewielu oddziałów piechoty.

- Są one zaprojektowane w ten sposób, aby mogły przeprowadzić szybki atak z dużą siłą ognia. Jednak mają bardzo słabą ochronę w postaci piechoty, która mogłaby je eskortować i przeprowadzić odwet w momencie, gdyby kolumna pancerna została zaatakowana – wyjaśnia O'Brien. – To sprawia, że rosyjska armia jest jak bokser, który ma świetny prawy sierpowy i szklaną szczękę – dodaje.

Profesor O'Brien mówi również, że brak rosyjskich patroli powietrznych oznacza, że ukraińskie wojska z łatwością znalazły się na pozycjach, by zaatakować rosyjskie kolumny czołgów. – Rosja nie uzyskała przewagi w powietrzu na początku konfliktu – zwraca uwagę. – Więc nie może patrolować nieba, wykrywając ruchy armii ukraińskiej – dodaje.

O'Brien podsumowuje, że "wojska ukraińskie były w stanie zająć dobre pozycje ogniowe do zasadzek i były w stanie wyrządzić w ten sposób wiele szkód".

Rosjanie porzucają w Ukrainie czołgi i sprzęt wojskowy

Według danych Oryx, połowa utraconych przez Rosję czołgów nie została zniszczona ani uszkodzona przez wroga, ale została zdobyta lub porzucona. Eksperci przypisują to błędom logistycznym i niekompetencji wojsk rosyjskich.

- Widzieliście zdjęcia rosyjskich czołgów ciągniętych przy pomocy traktorów ukraińskich rolników – przypomina Phillips O'Brien. – Niektóre z tych czołgów zostały porzucone, ponieważ skończyło im się paliwo. To logistyczna porażka. Niektóre ugrzęzły w wiosennym błocie, ponieważ naczelne dowództwo dokonało inwazji o niewłaściwej porze roku – podkreśla.

Z kolei Nic Reynolds z RUSI uważa, że "rosyjskie siły lądowe składają się z wielu poborowych i rekrutów. To sprawia, że w ujęciu światowym są to siły bojowe niskiej lub średniej jakości". – Wiele czołgów zostało porzuconych z powodu złego sposobu ich prowadzenia. Niektóre zostały zepchnięte z mostów, a inne zostały wepchnięte do rowów tak, że gąsienice zerwały się – wylicza.