Atak Rosji na Ukrainę. WHO: nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy tylu ataków na placówki zdrowia

"To 21. dzień wojny. Okupanci zniszczyli 117 szpitali. Siedem z nich nie nadaje się do naprawy. Ostrzelano 43 karetki pogotowia. Ministerstwo Zdrowia wraz z lekarzami i partnerami kontynuuje pracę" - napisał Wiktor Laszko, ukraiński minister zdrowia, w komunikacie opublikowanym w środę na Facebooku.

Minister zdrowia Ukrainy: w naszych szpitalach pracuje 103 lekarzy z zagranicy

WHO: nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy tylu ataków na placówki zdrowia

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan powiedział, że WHO nigdy wcześniej nie zaobserwowała tylu ataków na placówki zdrowia, jak od początku wojny w Ukrainie. - System opieki zdrowotnej stał się celem samym w sobie - podkreślił. Atakowanie szpitali i ośrodków zdrowia "staje się elementem strategii i taktyki wojennej". - Jest to całkowicie nie do zaakceptowania, jest też niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym - zaznaczył dyrektor WHO.