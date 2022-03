Generał Bieniek: atak na Jaworów miał pokazać NATO, że powinno powstrzymać działania. Ale efekt jest odwrotny

Trwa 19. doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji, komentując w "Kropce nad i" w TVN24 atak na Jaworów, w którym zginęło ponad 30 osób, powiedział, że miał on pokazać innym uczestnikom, niebiorącym udziału w walce - "nie odważcie się wysyłać środków ofensywnych ani takich, które by powodowały eskalację tego konfliktu". - Ale efekt jest odwrotny - stwierdził i dodał, "NATO odebrało to tym, że dalej wzmacnia swoją gotowość obronną".

W nocy z soboty na niedzielę wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Międzynarodowe Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie w obwodzie lwowskim, niedaleko granicy z Polską - poinformowały miejscowe władze. W ataku zginęło 35 osób, a ponad 130 zostało rannych.

Generał Bieniek: atak na Jaworów miał pokazać NATO, żeby się powstrzymało. Ale efekt jest odwrotny

Atak na Jaworów komentował w "Kropce nad i" w TVN24 generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji.

- Ten atak miał pokazać innym uczestnikom, niebiorącym udziału w walce- "nie odważcie się wysyłać środków ofensywnych ani takich, które by powodowały eskalację tego konfliktu". Ale efekt jest odwrotny. Bo wiadomo, że środki walki będą i są dostarczane. Wiadomo, że całe społeczeństwo zachodnie jest zjednoczone w tym, aby wspierać Ukrainę. Wiadomo, że NATO na terytorium Polski w ostatnich dniach rozmieściło baterie Patriot, które mają możliwości strącania celów - zarówno nadlatujących rakiet, jak i samolotów. A może to być na odległości od 10 do nawet 100 kilometrów - mówił generał.

- My mamy doskonały wywiad i monitorowanie celów, które nadlatują, (...), mamy system rozpoznania i możemy śledzić lot rakiety od momentu jej wystrzelenia i nie dopuścić do tego, aby ona wpadła na terytorium Polski czy innych państw bałtyckich, które są częścią systemu obronnego NATO - mówił dalej.

- NATO odebrało to tym, że dalej wzmacnia swoją gotowość obronną. Każdy, kto obserwuje scenę polityczną czy militarną wie, że NATO wzmocniło swoje siły - kontynuował generał.

"Nie wiem, czy oni dzisiaj są odczłowieczeni, czy ślepo wykonują rozkazy swoich politycznych mistrzów"

Gość "Kropki nad i" mówił także o działaniach rosyjskich generałów, którzy wydają rozkazy związane z bombardowaniem infrastruktury cywilnej.

- Nie wiem, czy oni dzisiaj są odczłowieczeni, czy ślepo wykonują rozkazy swoich politycznych mistrzów, czy stracili człowieczeństwo. Trudno mi powiedzieć. Nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Brak mi słów na to, co widzimy, co słyszymy - komentował gen. Bieniek.

- Każdy z nich ma prawo odmówienia rozkazu, ale to prawo odmówienia rozkazu pewnie kończyłoby się dla nich długotrwałym wyrokiem albo sądem wojennym - dodał.

Gen. Bieniek: widzimy jaki jest obraz wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej

Były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji komentował też poziom wyszkolenia rosyjskich żołnierzy i ich zdolność bojową.

- Jeśli sobie wyobrazimy, że na 11 armii ogólnowojskowych zatrudniono do tej operacji 9 armii, w tym jedną armię pancerną, i te związki taktyczne i operacyjne nie są w stanie pokonać niemal dziesięciokrotnie mniejszej od niej armii, ale dobrze zorganizowanej, z wyszkolonymi rezerwistami i odwodami, prowadzącej zręczną obronę manewrową, to widzimy jaki jest obraz wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej i jaki jest sposób prowadzenia tej operacji, bez umiejętności współdziałania z lotnictwem, bez umiejętności prowadzenia klasycznej wojny na dużą skalę, bez zabezpieczenia logistycznego, bez współdziałania nawet z pododdziałami, czyli po prostu bez prowadzenia operacji wspólnej i połączonej - mówił.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO:

Autor:mjz

Źródło: TVN24