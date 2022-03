Atak Rosji na Ukrainę. Blinken: łamanie praw człowieka na Ukrainie nasila się z każdą godziną

Antony Blinken: łamanie praw człowieka na Ukrainie nasila się z każdą godziną

- Musimy przycisnąć Kreml do tego, żeby szanował prawa człowieka wszystkich Rosjan, włączając również prawo obywateli do pokojowego wyrażania swojego braku zgody, dziennikarzy do przekazywania informacji i przekazać te informacje rodzinom żołnierzy, którzy mają prawo wiedzieć, że ich synowie zginęli ze względu na wojnę, którą wybrał prezydent Putin - podkreślił sekretarz stanu USA.

Dyplomata jednocześnie podkreślił, że także w innych regionach świata dochodzi do poważnych pogwałceń praw człowieka. Wezwał Radę, by niezwłocznie opublikowała raport na temat trwającego ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości w chińskim Sinciangu przeciwko Ujgurom. Wezwał też, do zwiększenia wysiłków w odpowiedzi na kryzys w Afganistanie, łamanie praw człowieka na Kubie, w Korei Północnej, Iranie, Nikaragui, Sudanie Południowym, Syrii i Jemenie. Wtorek to inaugurujący dzień 49. sesji Rady, pierwszej od powrotu USA do tej instytucji po trzyletniej przerwie. W czwartek na jej forum ma dojść do nadzwyczajnej debaty na temat sytuacji na Ukrainie. We wtorek większość delegatów Rady demonstracyjnie wyszła z sali podczas przemówienia szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa.