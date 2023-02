Antony Blinken: pokój musi gwarantować, że Rosja nie mogła odpocząć i ponownie rozpocząć wojny

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej zorganizowanej rok po rozpoczęciu inwazji lądowej przez Rosję na jego kraj, został zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, co było dla niego najstraszniejszym momentem ostatnich 12 miesięcy. - Na pewno Bucza. To, co zobaczyłem, kiedy ją wyzwoliliśmy. Było to bardzo straszne. Naprawdę widzieliśmy, że diabeł stąpa po ziemi - powiedział