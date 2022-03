Antony Blinken do narodu ukraińskiego: świat jest z wami, zachowajcie wiarę

- Ukraińcy, pozwólcie, że powiem wprost: jesteście inspiracją dla świata. Odczuwamy to w każdym zakątku globu. Widzimy waszą niesamowitą odwagę, opór i determinację, i to nas inspiruje - powiedział w opublikowanym na Twitterze nagraniu sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Antony Blinken: i wy, i my zwyciężymy

- Pokazujecie to całemu światu, a świat jest z wami, zachowajcie wiarę - my zrobimy to samo; i ostatecznie i wy, i my zwyciężymy - zaznaczył szef amerykańskiej dyplomacji.