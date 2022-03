Blinken: Rosja używa na Ukrainie tych samych makabrycznych taktyk, jakie wcześniej stosowała w Syrii i Czeczenii

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w Brukseli stwierdził, że spodziewa się, iż sytuacja na Ukrainie jeszcze się pogorszy. - Jest to, niestety, oparte na wszystkim, co wiemy o metodach prezydenta Putina, jeśli przychodzi do starań o podporządkowanie sobie innych krajów lub innych regionów. Widzieliśmy to w Czeczenii, widzieliśmy to w Syrii" - powiedział.