Von der Leyen: przekazujemy 500 milionów euro pomocy humanitarnej Ukrainie

W piątek w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, w którym udział wziął między innymi sekretarz stanu USA Antony Blinken. Spotkał się on także z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. - Unia Europejska, jako sąsiad Ukrainy, nie szczędzi wysiłków. Przekazujemy 500 milionów euro pomocy humanitarnej - powiedziała. Blinken mówił o tym, że jeśli świat będzie pozwalał Rosji na bezkarne łamanie zasad ustanowionych po II wojnie światowej, konsekwencje będą fatalne.

- Szef MSZ Dmytro Kułeba pokazał nam zdjęcie, na którym był ojciec płaczący nad ciałem zabitego dziecka. To pokazuje, że teraz chodzi głównie o ochronę życia tysięcy ludzi - powiedział Blinken. - To Putin sprowadził katastrofę na Ukrainę, wywołał dramaty osobiste, ta tragedia niestety nie skończy się tak szybko - dodał.

Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślał, jak obecnie ważna jest współpraca USA z Unią Europejską. - Prezydent USA Joe Biden jest przekonany, że nasze partnerstwo z Unią Europejską jest nadrzędne i wspólnie musimy rozwiązywać problemy. Wspólnie zainwestowaliśmy w to partnerstwo i dzięki temu teraz jesteśmy w stanie zareagować. Musimy więc dalej wspólnie dążyć do tego, aby wojna się skończyła, a siły rosyjskie opuściły Ukrainę - mówił Blinken.

Von der Leyen: przekazujemy 500 milionów euro pomocy humanitarnej

- Unia Europejska, jako sąsiad Ukrainy, nie szczędzi wysiłków. Przekazujemy 500 milionów euro pomocy humanitarnej. Pracujemy szybko nad utworzeniem centrów pomocy humanitarnej w Polsce, Rumunii i na Słowacji. Robimy też wszystko, co w naszej mocy, z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, aby stworzyć korytarze humanitarne, rozciągające się na terytorium Ukrainy - wskazała.

- Jesteśmy gotowi do podjęcia dalszych poważnych środków, jeśli Putin nie wstrzyma inwazji Ukrainy - oświadczyła szefowa KE. Stwierdziła też, że prezydent Rosji jest coraz bardziej odizolowany w społeczności światowej.

Blinken o otwieraniu "puszki Pandory"

- Widzimy dziś paskudne oblicze wojny wybuchającej na naszych granicach. Rosjanie bombardują i ostrzeliwują wszystko. To barbarzyński sposób prowadzenia wojny - powiedział Borrell. Dodał, że wojna na Ukrainie jest "wojną Putina i on musi ją zatrzymać".

- Ta wojna z wyboru ma przerażające konsekwencje dla prawdziwych ludzi, matek, ojców, dzieci. Musi się zakończyć - powiedział Blinken, dodając, że stawką wojny jest nie tylko życie ludzi, ale cały porządek ustanowiony po II wojnie światowej. - Jeśli pozwolimy, by te zasady były naruszane, tak jak Rosja robi to teraz, z bezkarnością, otworzymy całą puszkę Pandory kłopotów nie tylko dla nas, ale dla całego świata - dodał szef dyplomacji USA. Wyraził jednocześnie przekonanie, że współpraca USA z UE zapewni, że Rosja zapłaci za swoje działania.

Jak dodał, Waszyngton jest zdecydowany zrobić wszystko, co konieczne, aby zatrzymać wojnę na Ukrainie.

- Wspólnie stajemy w obliczu tego, co jest wojną z wyboru prezydenta Putina: niesprowokowaną, nieuzasadnioną wojną, która ma przerażające konsekwencje dla ludzi - powiedział dziennikarzom. - Zobowiązujemy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to powstrzymać. Zatem koordynacja między nami jest niezbędna - dodał.