Sytuacja na Ukrainie. Stan walk po rosyjskiej inwazji. Analiza Ośrodka Studiów Wschodnich

"Agresor dąży do pogłębienia strat cywilnych i kryzysu humanitarnego. Celem jest zastraszenie i złamanie oporu społecznego, jednak reakcja często jest odwrotna od zamierzonej - wśród mieszkańców narastają wściekłość i nienawiść do okupanta. Oferta możliwości przedostania się na terytorium Rosji i Białorusi może zostać odrzucona przez miejscową ludność. Rząd w Kijowie uznał propozycję ewakuacji obywateli Ukrainy na terytoria obu państw agresorów za niedopuszczalną" - zauważają autorzy raportu OSW.

OSW: armia ukraińska utraciła inicjatywę na lewobrzeżnym obszarze kraju

Zachowujące zdolność bojową jednostki tworzą pozycje obronne wokół większych miast, a jedyny znaczniejszy teren nieobjęty jeszcze działaniami lądowymi agresora to zachodnia część obwodu połtawskiego i wschodnia część obwodu dniepropetrowskiego - mówi analiza.

Wysadzony most na rzece Teteriw w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy

Pożar magazynu do produkcji i przechowywania piany po ostrzelaniu przez rosyjskie wojsko we wsi Mewy (zdjęcie z 3 marca 2022r.) | PAP/DSNS

OSW: w Donbasie Rosjanie wprowadzają między innymi Rosgwardię

Obecnie w Donbasie wciąż toczą się walki, ale mają one charakter punktowy, a siły ukraińskie znajdują się w defensywie. W rezultacie coraz częściej przechodzą do działań nieregularnych (nazywanych już wprost partyzanckimi), a do obszaru operacji Rosjanie wprowadzają coraz więcej jednostek bezpieczeństwa wewnętrznego (głównie Rosgwardii), których aktywność ma charakter pacyfikacyjny.