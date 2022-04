Ambasador USA przy ONZ: Rosja porywa ukraińskie dzieci, merów, duchownych i dziennikarzy

W czasie wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała, że Stany Zjednoczone dysponują wiarygodnymi doniesieniami, że rosyjskie wojska porywają ukraińskie dzieci, przedstawicieli władz, dziennikarzy i duchownych. Ponowiła również wezwanie do usunięcia Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ.

Thomas-Greenfield: Ukraińcy zmuszani do relokacji

- Niektórzy z nich, według wiarygodnych doniesień, zostali zabrani do tak zwanych obozów filtracyjnych, gdzie dziesiątki tysięcy ukraińskich obywateli są zmuszani do relokacji do Rosji. Nie muszę mówić, jakie skojarzenia budzą te tak zwane obozy filtracyjne - dodała.