Mark Brzezinski: USA przekażą 48 milionów dolarów na wsparcie ukraińskich uchodźców w Polsce

Władze Stanów Zjednoczonych zdecydowały się przekazać niemal 48 milionów dolarów na pomoc ukraińskim uchodźcom, przebywającym na terenie Polski - poinformował w piątek ambasador Mark Brzezinski. Dyplomata podziękował Polakom za pomoc przekazywaną Ukraińcom. W piątek Straż Graniczna poinformowała, że od początku rosyjskiej inwazji do Polski przybyło dwa miliony uchodźców.

Trwa 23. doba ataku Rosji na Ukrainę. W piątek po południu ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski przekazał w mediach społecznościowych, że do Polski napłynie prawie 48 milionów dolarów na wsparcie uchodźców z Ukrainy. Jak dodał, środki trafią do organizacji, wspierających Ukraińców uciekających do Polski.