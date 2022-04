"Podręcznik Putina się nie zmienia". Porwania cywilów i obozy filtracyjne 

Amerykańska ambasada w Ukrainie – odnosząc się do informacji o porywaniu ukraińskich cywilów w głąb Rosji - oświadczyła we wtorek, że w obozach filtracyjnych w Czeczenii Rosja też biła, torturowała i zabijała cywilów.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield tydzień temu odniosła się do tak zwanych rosyjskich obozów filtracyjnych. Jest to przerażające i nie możemy od tego odwracać wzroku - zwracała uwagę.

Ambasada USA w Ukrainie: podręcznik Putina się nie zmienia

We wpisie podkreślono, że według lokalnych władz Mariupola rosyjskie wojska przetrzymują co najmniej 20 tysięcy mieszkańców w dużym tzw. obozie filtracyjnym na południowy zachód od miasta. Kolejnych 5-7 tys. mieszkańców jest przetrzymywanych pod miejscowością Bezimenne i jest przygotowywanych do "deportacji" do Rosji.