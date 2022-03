Alona spakowała się w 40 minut i uciekła. Ma pod opieką dziesięcioro dzieci ukraińskich policjantów

Podróż do granicy zajęła jej ponad dwie doby. Najpierw wyjechała samochodem, a następnie pociągiem do Lwowa. – Nie było możliwości wydostać się pociągiem z Połtawy, bo wszędzie stały tłumy ludzi, dużo kobiet z dziećmi, ale ludzie niesamowicie się wspierali wzajemnie, dzielili jedzeniem – opisuje kobieta. Jest z nią biszkoptowy kundelek o imieniu Lucky oraz grupa 10 dzieci oficerów policji, którzy walczą na wojnie.

Pierwszy po wybuchu wojny na Ukrainie pociąg z Kijowa do Warszawy | Wojtek Jargiło, PAP

Czeka w punkcie recepcyjnym

Punkt został zorganizowany w hali sportowej szkoły podstawowej. Przewinęło się przez niego do tej pory około 5 tysięcy uchodźców z Ukrainy, z czego około 15 proc. zostało skierowanych do ośrodków zakwaterowania na terenie Polski.

Rzeka uchodźców wpływa do Polski

Przy wejściu do sali sportowej siedzi na krześle 85-letnia Nina z Trościańca ubrana w bordowy płaszcz i chustkę na głowie. Zapytana o to, jak się czuje odpowiada cicho: "Dobrze" – pokazując kciuk do góry.