Makarczuk mieszka i pracuje w Polsce od ośmiu lat. U jej boku gościem Anity Werner był Ołeh Biłecki, również dziennikarz, który do naszego kraju przyjechał w marcu. Jak mówił, tutaj jest bardziej potrzebny niż w Kijowie. To tutaj ma swój front.

Zmęczenie wojną z obu stron

- Bardzo przykro mi o tym mówić, ale nadszedł moment, w którym na ulicach Warszawy słyszę złe rzeczy o swoich rodakach. I tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz - każdy z nas jest tą wojną zmęczony, ale ona cały czas trwa, cały czas ukraińskie miast są ostrzeliwane. Przypomnę, że w Ukrainie jest mobilizacja powszechna, więc wszyscy mężczyźni w wieku poborowym muszą być tam. Dochodzi do różnych sytuacji w Polsce, bo zawsze jest procent osób, które są mniej fajne, mniej uprzejme. I tutaj chcę zaapelować do naszych rodaków - pamiętajmy, że jesteśmy ambasadorami naszego kraju i każde dziękuję, każde dobre słowo, każdy uśmiech dużo daje - mówiła.

Rozmówczyni Anity Werner zwróciła się też z apelem do Polaków, by ci nie zapominali, że "otworzyli swoje drzwi dla Ukraińców tylko na jakiś czas". Tłumaczyła, że coraz częstsze nieporozumienia mogą wynikać właśnie z faktu, że po wybuchu wojny nie dało się jasno określić, na jak długo ta pomoc będzie potrzebna.

Dziennikarz został również zapytany, z kim jest w stałym kontakcie w Ukrainie. Jak zdradził, są to głównie dziennikarze, którzy są jego informatorami oraz byli dziennikarze, którzy obecnie są na froncie. - Cały czas pytam, jak to wygląda. Nie pytam o walkę, bo nie wszystko można powiedzieć publicznie. To może zaszkodzić wojsku - mówił. - Ukraina tak już za dużo oddała. Ten naród chce żyć inaczej. Za dużo już przeszliśmy, za dużo przed nami i to największa motywacja - dodał zapytany, skąd Ukraińcy czerpią siłę.