Atak Rosji na Ukrainę. Aleksiej Nawalny wzywa do wychodzenia na centralne place miast

Skazany lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny wezwał do organizowania codziennych protestów przeciwko rosyjskiej napaści na Ukrainę. Zwrócił się przede wszystkim do Rosjan i Białorusinów. "Nie stańmy się narodem przestraszonych, milczących ludzi. Tchórzy, którzy udają, że nie dostrzegają agresywnej wojny przeciwko Ukrainie wywołanej przez naszego najwyraźniej szalonego cara" - napisał na Twitterze Nawalny. "Nie 'bądźmy przeciw wojnie'. Walczmy przeciw wojnie" - dodał.

Środa to siódmy dzień inwazji Rosji na Ukrainę. "Aleksiej Nawalny wezwał ludzi do wyjścia na ulice i protestu przeciwko wojnie codziennie o godzinie 19 i w weekendy o godzinie 14. Na główne place w waszych miastach, gdziekolwiek jesteście" - napisała na Twitterze rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz.

Lider rosyjskiej opozycji odbywa wyrok pozbawienia wolności w kolonii karnej w obwodzie włodzimierskim. Na koncie Nawalnego na Twitterze w środę rano została opublikowana seria wpisów. "My - Rosja - chcemy być narodem pokoju. Niestety, niewiele osób teraz by nas tak nazwało. Przynajmniej nie stańmy się narodem przestraszonych, milczących ludzi. Tchórzy, którzy udają, że nie dostrzegają agresywnej wojny przeciwko Ukrainie wywołanej przez naszego najwyraźniej szalonego cara. Nie mogę, nie chcę i nie będę milczeć, obserwując, jak pseudohistoryczne bzdury o wydarzeniach sprzed 100 lat stały się dla Rosjan pretekstem do zabijania Ukraińców" - napisał lider rosyjskiej opozycji.