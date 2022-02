Łukaszenka: Białoruś nie ma zamiaru brać udziału w wojnie

Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że wojska białoruskie nie biorą udziału w "operacji specjalnej" Rosji w Donbasie. - Nie będziemy angażować się w wojnę, nikt nas o to nie prosił - powiedział białoruski przywódca w czasie czwartkowej narady z dowódcami wojskowymi. W czwartek Rosja zaatakowała Ukrainę, według informacji dochodzących z Ukrainy, także od strony granicy białoruskiej.

- Białoruś nie ma zamiaru brać udziału w wojnie - oświadczył Łukaszenka na czwartkowym spotkaniu operacyjnym z dowódcami wojska - podała państwowa agencja BiełTA. - Chcę jeszcze raz podkreślić: nasi ludzie muszą być pewni, że nie podejmiemy żadnych błędnych kroków. Żadnych. Nie będziemy angażować się w wojnę, to po pierwsze. Po drugie, nikt nas o to nie prosił. Jeszcze raz podkreślam: w razie potrzeby udzielimy wszelkiego możliwego wsparcia – zaznaczył białoruski przywódca, nie precyzując - jak zwrócił uwagę rosyjski dziennik "Kommiersant" - komu to wsparcie miałoby zostać udzielone.