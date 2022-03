Analiza OSW: Rosja wciąż kontynuuje uderzenia rakietowo-powietrzne i ostrzał

Po 21 dniach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę sztab generalny w Kijowie zaprzestał informowania o sytuacji na poszczególnych kierunkach obrony - podkreśla w najnowszej analizie Ośrodek Studiów Wschodnich. Jak wskazują autorzy raportu, armia ukraińska ma jednak zadawać straty wojskom agresora i lokalnie przechodzić do kontrataków.

Opisując działania militarne OSW podaje, że na kierunku poleskim do walk dochodziło sporadycznie (głównie w podkijowskim Irpieniu). W trakcie pojedynków artyleryjskich miało dojść do zniszczenia stanowiska dowodzenia i punktu logistycznego rosyjskiej 35. Armii Ogólnowojskowej (AO) Wschodniego Okręgu Wojskowego. Agresor miał wprowadzić do działań zgromadzone wcześniej rezerwy celem wznowienia natarcia w rejonie Wyszogrodu na północ od Kijowa.