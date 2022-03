Atak Rosji na Ukrainę. Nocne bombardowania Sumy i Ochtyrki

Rosja zagroziła, że może zamknąć swój główny gazociąg do Niemiec, jeśli Zachód wprowadzi zakaz na rosyjską ropę – informuje BBC. Wicepremier Alexander Novak powiedział, że "odrzucenie rosyjskiej ropy doprowadziłoby do katastrofalnych konsekwencji dla rynku światowego". Stwierdził, że cena baryłki ropy poszybowałaby do 300 dolarów.