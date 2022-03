16. dzień rosyjskiego ataku. Relacja Pawła Szota z Ukrainy

Trwa szesnasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W piątek nad ranem ponownie rozległy się syreny przeciwlotnicze we Lwowie, skąd sytuację relacjonował reporter TVN24 Paweł Szot. Dziennikarz przekazał, że alarm został uruchomiony w związku z nalotem sił rosyjskich na pobliskie miasta Łuck i Iwano-Frankowsk.

Jak zaznaczył Paweł Szot, to pierwszy od wielu dni atak agresora na zachodnią Ukrainę. Rosjanie przeprowadzili także natarcie na miasto Dniepr, jeden z większych ośrodków miejskich we wschodniej Ukrainie, do tej pory ostrzeliwany sporadycznie - wyjaśniał reporter TVN24.