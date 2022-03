"To wiele łez. Tak wygląda wojna z bliska". Reporter TVN24 w szpitalu w Żytomierzu po bombardowaniu

- To nie jest wojna. Wojna jest jak żołnierz strzela do żołnierza. Ale żołnierz do dziecka? Żołnierz do cywilów? Jestem żołnierzem. Zgadzam się, proszę bardzo, strzelajcie do mnie. Ale zostawcie cywilów, zostawcie dzieci, braci, siostry, matki, ojców, babcie, dziadków. Co oni do tego mają? Przecież nikomu nic nie zrobili - powiedział jeden z wojskowych, który trafił do szpitala.