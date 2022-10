Litwa naprawia niemieckie haubice uszkodzone podczas walk w Ukrainie

Szef litewskiego resortu obrony Arvydas Anuszauskas poinformował o wyremontowaniu w tym kraju co najmniej 12 samobieżnych haubic Panzerhaubitze 2000 niemieckiej produkcji. Uszkodzone na froncie wcześniej przekazane zostały przez zachodnich sojuszników Ukrainie walczącej z rosyjską inwazją.

Jedne z najnowocześniejszych haubic na świecie

W połowie września niemieckie ministerstwo obrony powiadomiło, że Berlin dostarczy Kijowowi cztery kolejne samobieżne haubice wraz z pakietem amunicji, a dostawa zostanie rozpoczęta natychmiast. Liczba sztuk tego uzbrojenia przekazanych dotąd Ukrainie przez Niemcy wzrosła tym samym do 14.

Panzerhaubitze 2000 kalibru 155 milimetrów to jedne z najnowocześniejszych haubic na świecie, które mogą razić cele oddalone do 40 kilometrów i wystrzeliwać do 10 pocisków na minutę.