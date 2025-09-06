Logo strona główna
Świat

Atak rekina w Sydney. Mężczyzna zmarł na plaży

Rekin, żarłacz biały
W 2022 roku w Nowej Południowej Walii doszło do 10 incydentów z udziałem rekinów
Źródło: Reuters Archive
Mężczyzna zmarł na australijskiej plaży po prawdopodobnym ataku rekina. Służby napisały w oświadczeniu, że doświadczony surfer "stracił kilka kończyn", a na brzeg wyciągnęły go inni.
Kluczowe fakty:
  • Ofiarą był doświadczony surfer, który pływał razem z przyjaciółmi.
  • Służby pracują nad potwierdzeniem i ustaleniem gatunku rekina, który miał zaatakować mężczyznę.
  • Ataki rekinów na ludzi to rzadkość. Do ostatniego śmiertelnego doszło w Sydney trzy lata temu.

Na plaży w Sydney zmarł mężczyzna zaatakowany prawdopodobnie przez "dużego rekina" - poinformowała w sobotę lokalna policja. Mężczyzna został wyciągnięty z wody na plażę Long Reef. Zmarł na miejscu.

"Stracił kilka kończyn"

"Odzyskano dwa fragmenty deski surfingowej i poddano je badaniom eksperckim" - czytamy w oświadczeniu. Policja stanowa poinformowała, że ​​służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie krótko po godzinie 10 czasu lokalnego w sobotę (2 w nocy w Polsce), że "mężczyzna odniósł ciężkie obrażenia".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rekin zaatakował 9-latkę. Mężczyźnie, który ją ratował, grozi wydalenie

Rekin zaatakował 9-latkę. Mężczyźnie, który ją ratował, grozi wydalenie

Turystka zaatakowana przez rekina. Zmarła na pokładzie śmigłowca ratunkowego

Turystka zaatakowana przez rekina. Zmarła na pokładzie śmigłowca ratunkowego

Policja opisała mężczyznę jako doświadczonego surfera, był w wodzie razem ze swoimi przyjaciółmi. Jego tożsamości nie podano do wiadomości publicznej. Jak podają lokalne służby, pływał około 30 minut i miał zostać zaatakowany około 100 metrów od brzegu. Dodano, że w wyniku ataku stracił kilka kończyn. Na plażę wyciągnęli go inni surferzy.

Na najbliższe 24 lub 72 godziny zamknięto lokalne plaże. Policja i eksperci współpracują w celu potwierdzenia i ustalenia gatunku rekina, który zaatakował mężczyznę.

Ataki rekinów są rzadkością

Ataki rekinów na ludzi są rzadkością. Ostatni śmiertelny atak w okolicy Sydney miał miejsce w 2022 roku. Ataku dokonał żarłacz biały. Poprzedni miał miejsce w 1963 roku. Dane państwowego ogrodu zoologicznego Taronga w Sydney pokazują, że w 2025 roku w Australii doszło do trzech innych śmiertelnych ataków rekinów.

Australia odnotowuje około 20 ataków rekinów rocznie. W ponad stuletnich statystykach wskaźnik śmiertelności z powodu ataków rekinów w Australii wynosi 0,9 - to mniej niż jedna osoba rocznie.

pc

Autorka/Autor: mart/kab

Źródło: BBC, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Australia
