Kolejne zamieszki po ataku nożownika. Podpalono komisariat, wstrzymano ruch pociągów

W piątek wieczorem zamieszki wybuchły w Sunderland w północno-wschodniej Anglii. To kolejne zamieszki, do których doszło po poniedziałkowym zabójstwie trzech dziewczynek w Southport koło Liverpoolu. Podpalony został komisariat policji i samochód, trzech policjantów zostało rannych, a osiem osób trafiło do aresztu.