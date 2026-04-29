Świat Atak nożownika w Londynie. Są ranni

Atak nożownika w Londynie. Dwie osoby ranne

"Zauważono mężczyznę biegnącego wzdłuż Golders Green Road, uzbrojonego w nóż i próbującego pchnąć nożem przechodniów pochodzenia żydowskiego. Członkowie Shomrim natychmiast zareagowali i zatrzymali podejrzanego. Na miejsce przybyła policja, która użyła paralizatora. Mężczyzna został aresztowany. Dwie osoby zostały pchnięte nożem i są opatrywane przez ratowników Hatzola. Podejrzany przebywa w areszcie. Kolejne informacje wkrótce" - przekazała na platformach społecznościowych żydowska ochotnicza grupa samoobrony Shomrim.

BBC podała, że obaj zaatakowani mężczyźni są Żydami i odnieśli poważne obrażenia. Jeden z nich został pchnięty nożem przed sklepem, a drugi koło synagogi. Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w środę po godzinie 11.

"Atak na naszą społeczność żydowską to atak na Wielką Brytanię"

Zaniepokojenie atakiem wyraził w Izbie Gmin premier Keir Starmer. - Trwa obecnie policyjne śledztwo i uważam, że wszyscy musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć to śledztwo oraz jasno dać do zrozumienia, że jesteśmy zdecydowani zająć się każdym z tych przestępstw, których ostatnio widzieliśmy aż nadto - powiedział.

Szef brytyjskiego rządu zamieścił również wpis na X. "Antysemicki atak w Golders Green jest absolutnie przerażający. Ataki na naszą społeczność żydowską to ataki na Wielką Brytanię. Dziękujemy Shomrim, Hatzola i policji za szybką reakcję. Osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" - napisał Starmer.

The antisemitic attack in Golders Green is utterly appalling.



Attacks on our Jewish community are attacks on Britain.



Thank you to Shomrim, Hatzola and the police for acting swiftly. Those responsible will be brought to justice. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 29, 2026 Rozwiń Starmer o ataku nożownika w Londynie Źródło: X

Policja aresztowała nożownika

Policja w Londynie przekazała, że podejrzewany o atak 45-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Jak dodano, ranni w ataku mężczyźni trafili do szpitala i są w stabilnym stanie. W sprawie wszczęto śledztwo.

"Podejrzany próbował również dźgnąć nożem funkcjonariuszy policji i przed aresztowaniem użyto wobec niego paralizatora. Żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń" - dodała policja w komunikacie.

Pod koniec marca w Golders Green, dzielnicy, w której mieszka duża społeczność żydowska, spalone zostały cztery karetki pogotowia należące do żydowskiej służby ratunkowej Hatzola.

To zdarzenie rozpoczęło serię ataków - głównie podpaleń i prób podpaleń - wymierzonych w miejsca związane ze społecznością żydowską w Londynie.

