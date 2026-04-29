Atak nożownika w Londynie. Są ranni
"Zauważono mężczyznę biegnącego wzdłuż Golders Green Road, uzbrojonego w nóż i próbującego pchnąć nożem przechodniów pochodzenia żydowskiego. Członkowie Shomrim natychmiast zareagowali i zatrzymali podejrzanego. Na miejsce przybyła policja, która użyła paralizatora. Mężczyzna został aresztowany. Dwie osoby zostały pchnięte nożem i są opatrywane przez ratowników Hatzola. Podejrzany przebywa w areszcie. Kolejne informacje wkrótce" - przekazała na platformach społecznościowych żydowska ochotnicza grupa samoobrony Shomrim.
BBC podała, że obaj zaatakowani mężczyźni są Żydami i odnieśli poważne obrażenia. Jeden z nich został pchnięty nożem przed sklepem, a drugi koło synagogi. Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w środę po godzinie 11.
"Atak na naszą społeczność żydowską to atak na Wielką Brytanię"
Zaniepokojenie atakiem wyraził w Izbie Gmin premier Keir Starmer. - Trwa obecnie policyjne śledztwo i uważam, że wszyscy musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć to śledztwo oraz jasno dać do zrozumienia, że jesteśmy zdecydowani zająć się każdym z tych przestępstw, których ostatnio widzieliśmy aż nadto - powiedział.
Szef brytyjskiego rządu zamieścił również wpis na X. "Antysemicki atak w Golders Green jest absolutnie przerażający. Ataki na naszą społeczność żydowską to ataki na Wielką Brytanię. Dziękujemy Shomrim, Hatzola i policji za szybką reakcję. Osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" - napisał Starmer.
Policja aresztowała nożownika
Policja w Londynie przekazała, że podejrzewany o atak 45-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Jak dodano, ranni w ataku mężczyźni trafili do szpitala i są w stabilnym stanie. W sprawie wszczęto śledztwo.
"Podejrzany próbował również dźgnąć nożem funkcjonariuszy policji i przed aresztowaniem użyto wobec niego paralizatora. Żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń" - dodała policja w komunikacie.
Pod koniec marca w Golders Green, dzielnicy, w której mieszka duża społeczność żydowska, spalone zostały cztery karetki pogotowia należące do żydowskiej służby ratunkowej Hatzola.
To zdarzenie rozpoczęło serię ataków - głównie podpaleń i prób podpaleń - wymierzonych w miejsca związane ze społecznością żydowską w Londynie.
Źródło: PAP, Reuters
