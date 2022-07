Żałoba po ataku na Winnicę. Niezidentyfikowane ciała, osoby zaginione, wśród ofiar troje dzieci

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 142 dni. Rosyjskie ministerstwo obrony oficjalnie przyznało, że wojska rosyjskie ostrzelały centrum Winnicy, gdzie zginęły co najmniej 23 osoby. Siły rosyjskie i prorosyjskie powoli posuwają się w kierunku Siewierska w Donbasie, a same twierdzą, że już weszły na obrzeża tego miasta. Po zabezpieczeniu go następnym ich celem będzie prawdopodobnie Bachmut - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w Ukrainie.