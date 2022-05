Rakietowe ataki Rosjan: wybuch i pożar w centrum handlowo-rozrywkowym pod Odessą

Ukraińskie służby podają, że do ataku doszło w poniedziałek o godzinie 22.35 czasu ukraińskiego. - W wyniku trafienia rakiety doszło do wybuchu pożaru, który objął powierzchnię tysiąca metrów kwadratowych - przekazuje Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy.

W tym samym czasie strażacy musieli się też zmagać z pożarem magazynów w Odessie. Wybuchł on po rakietowym ataku Rosjan. - Zginęła jedna osoba, trzy inne zostały ranne - informuje Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy.

Śmiercionośne ataki najeźdźcy

W poniedziałek, 9 maja Rosjanie atakowali także obwód mikołajowski. W wiosce Szewczenkowe w wyniku ataków doszło do pożaru, w którym zginął człowiek – poinformowała Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Według szefa władz obwodowych Witalija Kima, cytowanego przez portal Hromadske, w nocy z niedzieli na poniedziałek było więcej ataków niż zazwyczaj. Kim zaznaczył, że są zabici i ranni.

Niespokojna była również sytuacja w obwodzie charkowskim, który nadal jest ostrzeliwany przez siły rosyjskie. Władze apelują, by nie wracać jeszcze do wyzwolonych miejscowości, gdyż wymagają one rozminowania. Dwie kobiety zginęły w wybuchu miny-pułapki w wiosce Cyrkuny. Podczas wykonywania obowiązków służbowych rannych zostało kilku pirotechników.