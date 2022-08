"Trend szczególnie zagraża rosyjskim wojskom". Instytut Studiów nad Wojną o podziałach w siłach Moskwy

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) odniósł się do pojawiających się doniesień o tym, że część żołnierzy z tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej odmówiła kontynuowania walki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Choć zaznacza, że nie jest w stanie niezależnie zweryfikować tej informacji, to zwraca uwagę, że oddaje ona pewien trend i postępujące podziały wewnątrz kierowanych przez Rosję wojsk mogą osłabić ofensywę najeźdźców.

Według amerykańskiego think tanku cele rosyjskiej armii w obwodzie donieckim przemawiają do przedstawicieli tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, ale nie do separatystów z obwodu ługańskiego, zmęczonych działaniami wojennymi poza granicami obszaru, do którego roszczą sobie pretensje.