Świat

"Błędna identyfikacja". Media: za atakiem na szkołę mogą stać Amerykanie

Szkoła w Minabie przed i po ataku
Szkoła w Minabie przed i po ataku
Źródło: Reuters
Według amerykańskiego dziennika "New York Times" atak na szkołę dla dziewcząt w Minabie został prawdopodobnie przeprowadzony przez siły Stanów Zjednoczonych. Zdaniem gazety uderzenie mogło być wynikiem błędnej identyfikacji celu, ponieważ placówka miała w przeszłości stanowić część kompleksu bazy wojskowej.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez dziennik, w tym zdjęć satelitarnych i materiałów z mediów społecznościowych, uderzenie w szkołę, do którego doszło w pierwszych godzinach wojny, zbiegło się w czasie i miejscu z amerykańskim atakiem na pobliską bazę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Według Iranu w ataku na szkołę zginęło ponad 170 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To one płacą najwyższą cenę. "Życie i zdrowie milionów zagrożone"

To one płacą najwyższą cenę. "Życie i zdrowie milionów zagrożone"

Karolina Bałuc
Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie

Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie

Zuzanna Karczewska

Uderzenie w szkołę wynikiem błędu?

Zdjęcia satelitarne pokazują, że pociski trafiły w co najmniej sześć innych pobliskich budynków na terenie bazy, z czego cztery zostały całkowicie zniszczone, zaś dwa pozostałe zostały trafione w sam środek dachu.

Według cytowanego przez gazetę Wesa Bryanta, analityka i byłego urzędnika Pentagonu odpowiedzialnego za ochronę cywilów, dowody wskazują na precyzyjne uderzenia. Jego zdaniem najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest, że uderzenie w szkołę było wynikiem "błędnej identyfikacji celu". Jak pisze "NYT", szkoła w przeszłości należała do kompleksu bazy, lecz od 2016 r. jest od niej oddzielona.

"Washington Post" doniósł w środę, że w wyborze celów bombardowań Pentagon polegał na systemie Maven napędzanym przez model sztucznej inteligencji Claude. Nie jest jasne, czy dotyczyło to też tego celu.

Atak na szkołę w Minabie. USA odmawiają odpowiedzi

Jak dotąd władze USA ani nie potwierdziły, ani nie zaprzeczyły, by miały dokonać ataku na szkołę. Szef Pentagonu Pete Hegseth ucinał wszystkie pytania na ten temat mówiąc jedynie, że jego resort prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Z materiałów udostępnianych przez Pentagon i wypowiedzi szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dana Caine'a wynika jednak, że Minab był celem ataków USA w pierwszych godzinach wojny. Caine zaznaczył, że USA atakowały cele na południu Iranu - gdzie znajduje się miejscowość - podczas gdy Izrael skupiał się na celach na północy kraju.

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie
Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie
Źródło: PAP
pc

pc
Opracował Mikołaj Stępień

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vantor/Reuters

Iran USA Szkoła
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica