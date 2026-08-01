Świat Atak na rosyjskie rafinerie i nie tylko. Ukraina atakuje w głąb kraju Oprac. Kamila Grenczyn |

Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Relacja Ołecha Biłeckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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Do ataków na rosyjskie rafinerie ropy doszło w nocy z piątku na sobotę. Jak podało SBU, chodzi o obiekty: Basznieft-UNPZ, Basznieft-Nowojł oraz Basznieft-Ufanieftiechim.

"Łączne zdolności przerobowe tych zakładów przekraczają 23 mln ton ropy naftowej rocznie. [Stolica Baszkirii] Ufa jest jednym z kluczowych ośrodków rosyjskiego przemysłu rafineryjnego. Miejscowe zakłady produkują benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze, środki smarne oraz inne produkty wykorzystywane m.in. do zaopatrywania armii rosyjskiej" - ogłoszono w komunikacie.

SBU powiadomiła ponadto, że jej drony uderzyły w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie trzy stacje radiolokacyjne Podlot-K1 oraz jedną stację Kasta-2E2, wykorzystywane do wykrywania celów powietrznych.

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Zełenski o ataku na rosyjskie rafinerie i kontenerowiec

O nocnym ataku na rafinerie napisał na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Odległość do [zaatakowanych red.] obiektów wynosi prawie 1600 kilometrów. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku. Dziękuję za celność!" - oznajmił.

Poinformował też, że ukraińska armia przeprowadziła udane uderzenia na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. "Zaatakowany został również objęty sankcjami rosyjski kontenerowiec Janina, pływający pod rosyjską banderą i o ładowności ponad 100 tysięcy ton. Dzięki precyzji naszych Sił Obronnych statek zatonął" - przekazał Zełenski.

Grateful to Ukrainian warriors who are bringing the war back to Russia and responding to its attacks against life. Our targets are consistently defined facilities that sustain the war effort.



Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… pic.twitter.com/B4q8HMVl0j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026 Rozwiń

Rosyjski atak na Kijów. Uszkodzono ambasadę Litwy

Ostatniej nocy Rosja przeprowadziła ataki powietrzne na Kijów, w których zginęło co najmniej dziesięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jak poinformował Zełenski, głównym celem była stolica Ukrainy, ale ataki przeprowadzono również na obwody dniepropietrowski, sumski, charkowski i połtawski. Uszkodzona została między innymi ambasada Litwy.

Litewski resort dyplomacji przekazał, że dwie rosyjskie rakiety lub drony uderzeniowe spadły w odległości około pięciu i 150 metrów od ogrodzenia jej placówki w dzielnicy Peczersk. Uszkodzone zostały okna, dach i znajdujące się na nim panele słoneczne. Personel ambasady nie odniósł obrażeń.

MSZ Litwy podkreśliło, że atak stanowi rażące naruszenie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku. W nocie protestacyjnej zapowiedziało, że po oszacowaniu strat będzie domagać się od Rosji odszkodowania oraz zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych działań odwetowych wobec Federacji Rosyjskiej.