Atak na port w Sewastopolu. Pożar w stoczni, uszkodzony okręt podwodny i duża jednostka desantowa

W środę rano Ukraina przeprowadziła atak na port w Sewastopolu na okupowanym Krymie. Rosyjskie władze poinformowały, że Ukraińcy użyli dziesięciu pocisków manewrujących oraz trzech dronów morskich. W wyniku ataku doszło do pożaru miejscowej stoczni i uszkodzone zostały dwa rosyjskie okręty: duża jednostka desantowa oraz okręt podwodny - powiadomił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy.

W Sewastopolu, gdzie znajduje się m.in. główna baza i dowództwo rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, słychać było w nocy i nad ranem odgłosy co najmniej dziesięciu silnych eksplozji.

Rosyjskie ministerstwo obrony w oświadczeniu zamieszczonym na Telegramie podało, że siedem rakiet zostało zestrzelonych przez rosyjskie systemy obrony powietrznej, a wszystkie trzy łodzie zostały zniszczone przez statek patrolowy. "W wyniku trafienia wrogimi rakietami manewrującymi dwa remontowane okręty zostały uszkodzone" – podał resort, nie precyzując, co to za okręty. Według gubernatora Sewastopola z nadania Moskwy Michaiła Razwożajewa, ukraiński atak powietrzny wywołał także pożar w stoczni, a ranne zostały co najmniej 24 osoby.